Incendi, guasto Enel e alcune zone senza acqua: "Ripristino graduale"

Niente luce e acqua in alcune zone di Catania. Gli incendi di ieri hanno, infatti, provocato guasti e disservizi. La Sidra, società partecipata del comune di Catania, ha reso noto con un post sulla sua pagina Facebook che, a causa di un grosso guasto Enel, buona parte degli impianti di produzione è rimasta ferma. Questo ha comportato l’assenza di servizio idrico in gran parte dell'area del comune di Catania e zone limitrofe. Successivamente, il guasto Enel è stato riparato e gli impianti di produzione della Sidra sono potuti ripartire. "Il ripristino dei parametri di esercizio in rete è graduale e richiede purtroppo, per alcune zone, tempistiche tecniche piuttosto lunghe. Per questo motivo, per alcune utenze, i disagi potrebbero protrarsi fino alla tarda serata", precisa la Sidra.