Incendi, vigili del fuoco sono pochi e allo stremo: "Necessario più personale"

In una lettera aperta le sigle sindacali Funzione pubblica Cgil, Fns Cisl, Uilpa e Co.Na.Po. mettono l'accento sulla gravità della situazione in cui sono costretti ad operare i vigili del fuoco nella provincia di Catania. Gli incendi che hanno messo in ginocchio tutto il territorio hanno anche messo a nudo le criticità soprattutto legate alla carenza di personale. "Vorremmo fare molto di più e 'soccorrere chi chiede aiuto' - scrivono - ma purtroppo i vigili del fuoco stanno operando al massimo delle loro possibilità".

I sindacati chiedono l'intervento del Prefetto di Catania e di tutti i rappresentanti politici affinché si provveda a incrementare e adeguare la pianta organica del comando dei vigili del fuoco di Catania, che al momento risulta decisamente inadeguata e sottodimensionata in rapporto al numero di interventi effettuati ogni anno.

"Da tempo le nostre denunce non trovano risposte ma oggi la situazione è diventata insostenibile - si legge nella nota - Purtroppo le risorse messe in campo nei mesi estivi non riescono a sopperire alle esigenze che il soccorso ci impone; l’unica squadra aggiuntiva prevista e messa in campo con la convenzione Aib Regionale viene composta da personale in straordinario e non si riesce ad assicurare il giusto riposo tra un turno e l’altro. Tutto questo aumenta i rischi di infortunio e le patologie legate allo stress dal lavoro correlato, cosi come previsto dalle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

"Il numero complessivo di interventi annui, uno dei più alti di tutta la Nazione, ci ha visti occupare le prime posizioni nelle classifiche degli interventi per provincia, superate con grande spirito di servizio e abnegazione dalle lavoratrici e dei lavoratori del Cnvvf che prestano servizio nella provincia etnea a discapito di una pianta organica giuridica di molto inferiore rispetto a quella degli altri comandi di Città Metropolitane. Il parco mezzi e attrezzature di servizio assegnati al Comando, oltre ad essere datati, subiscono un ingente carico di lavoro, così elevato che hanno bisogno di manutenzione continua, cosa che a volte non si riesce a fare e così si corre costantemente il rischio di ritrovarsi con mezzi che non sono utili per la tipologia di intervento da effettuare, creando di fatto non pochi problemi alla garanzia del soccorso su tutto il territorio provinciale". La mancanza di personale ha portato alla chiusura di alcuni distaccamenti, incluso quello del quartiere di Librino, un’area ad alto rischio e con una densità di popolazione notevole. Nella nota i sindacati sottolineano anche l’importanza dell’intervento tempestivo dei vigili del fuoco all’aeroporto Internazionale "Vincenzo Bellini", in cui solo "grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco si sono potuti limitare le gravi conseguenze che il rogo avrebbe inevitabilmente portato".

"Non vogliamo giustificarci - concludono i sindacati ma anche la carenza di interesse delle istituzioni locali non ci da la possibilità di poter svolgere al meglio il nostro lavoro, garantendo il soccorso indistintamente ed in modo equo a tutta la popolazione della provincia etnea. Per i vigili del fuoco di Catania, dare soccorso non è solo un lavoro in quanto per farlo affrontiamo costantemente tanti rischi, ma una missione. Pertanto quello che vorremmo che i problemi della categoria sopra menzionati venissero considerati e non finissero come al solito con una pacca sulla spalla".