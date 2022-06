Pericolo incendi nella seconda municipalità, Cardello: "Non è stata fatta la prevenzione"

La stagione degli incendi è già cominciata con roghi che in questi giorni stanno già coinvolgendo il territorio etneo. L'ultimo allarme, in ordine di tempo, arriva dal consigliere della seconda circoscrizione Andrea Cardello. "Dopo mesi di totale immobilismo da parte dell'amministrazione comunale che non ha fatto nessun tipo di intervento preventivo - si legge in una nota stampa del consigliere -, ci troviamo a commentare una situazione estremamente rischiosa".

La posizione di Cardello

Il riferimento è al rischio del divampare delle fiamme a cui potrebbero contribuire le discariche abusive e l'afa estiva. "Bisognava operare ad aprile o a maggio, quando le condizioni climatiche lo permettevano - prosegue la nota - e invece, anche quest’anno, rischiamo di vedere continuamente i mezzi dei pompieri che fanno la spola, da una parte all’altra della città, per spegnere roghi". La zona su cui Cardello vuole accendere i riflettori è la seconda municipalità composta da quartoeri di Picanelllo, Ognina e Canalicchio.

Le vie maggiormente a rischio

"Quello che è successo alcuni giorni fa a San Giuseppe La Rena o nei pressi di piazza Eroi D'Ungheria - continua la nota - ha scatenato il panico tra i residenti del II municipio che temono scenari simili già alla prima scintilla”. Tra le aree maggiormente a rischio nella zona c’è il viale Lainò, il viale Africa, via Anfuso, via Angelo Vasta e via Ruggero Albanese. Terreni pieni di erbacce secche e sterpaglie alte metri che spesso nascondono anche discariche abusive o ripari realizzati con materiali fortuna dai senza tetto.