Incendi Sicilia, Saitta (M5S): "Musumeci organizzi sistema di prevenzione efficace”

“Ottimo intervento, tempestivo e necessario per fronteggiare gli incendi che stanno devastando la Sicilia e su cui la Regione non riesce mai a fare prevenzione. Nei scorsi giorni ho avuto una serie di interlocuzioni con il sottosegretario Sibilia, di fronte alla drammaticità degli incendi che stanno devastando la Sicilia, oggi arriva la prima risposta del governo nazionale”, così il deputato nazionale del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta, sulla dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile inserita nel Dpcm firmato ieri sera dal presidente Draghi. “Parlare di prevenzione incendi ad agosto, con l’Isola in fiamme non ha senso. La prevenzione degli incendi, spesso di origine dolosa, va organizzata in modo efficace e nei giusti tempi”, aggiunge Saitta “Il mio plauso va ai Vigili del fuoco, alla Protezione Civile e quanti si stanno prodigando per spegnere le fiamme, badando al sodo, grazie per il vostro coraggio”.