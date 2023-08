Domenica di fuoco in Sicilia, Schifani: "Situazione incendi in miglioramento"

Giornata di incendi ieri in Sicilia. Nel Catanese a Caltagirone contrada Croce, a Mascali, a Piedimonte Etneo in contrada Zappello di Campagna e in contrada Ven, a Castiglione si Sicilia in contrada Marchesa e in contrada Passo Siletta e a Linguaglossa in contrada Panella. Una domenica di fuoco che ha interessato tutta l'isola con oltre cinquanta incendi divampati in diverse località. Il presidente della Regione Renato Schifani è rimasto in contatto tutta la notte con il comandante del Corpo forestale Beppe Battaglia e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

"La situazione – sottolinea il governatore – come mi informano in tempo reale dalle due sale operative, è comunque in miglioramento su tutti i fronti, grazie soprattutto al massiccio intervento di uomini e mezzi che stanno operando perché gli incendi non prendano nuovo vigore. Restano criticità, invece, nel Messinese, dove sono stati inviati quattro canadair. Per fortuna, al momento non si segnalano danni alle persone. Ringrazio, ancora una volta, l’abnegazione e l’impegno dei forestali, degli uomini e delle donne volontari della Protezione civile, ma anche dei vigili del fuoco e dei militari, che in queste ore così difficili si stanno adoperando con sacrificio per aiutare quanti sono stati messi a rischio dalla mano criminale di chi, ancora una volta, ha attentato al nostro patrimonio ambientale. Sono ancora scosso dalle immagini dei turisti costretti a scappare dalle spiagge del Trapanese circondate dalle fiamme".

Rimane l'allerta rossa per rischio di incendi in particolare nelle province di Enna, Caltanissetta e Catania, arancione nelle restanti provincie, come si evince bollettino diramato dalla Protezione civile Regionale. Il dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, Salvatore Cocina, è rimasto in contatto per tutta la notte con i sindaci e ha diramato un messaggio per tutti i primi cittadini dei comuni siciliani: "Invito i sindaci e le strutture comunali, il personale dipartimento di protezione civile regionale e, soprattutto, tutte le associazioni di volontariato a rafforzare le azioni di presidio del territorio e di avvistamento e a tenersi pronte in caso di necessità. Invito inoltre a mantenere contatti con vigili del fuoco e forestale e segnalare loro ogni principio di incendio".