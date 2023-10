Incendi: sterpaglie bruciano ancora a Catania e provincia

Nonostante il leggero abbassamento delle temperature a Catania e provincia continuano gli incendi di sterpaglie. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sono attualmente tre gli interventi in corso e sono rispettivamente al ponte Iudica a Castel di Iudica, in via Leopardi a Castiglione di Sicilia e in via del Trebbiatore a Biancavilla. Per quanto riguarda il primo intervento è giunto sul posto il Distaccamento di Palagonia, mentre per gli altri due quello di Randazzo. In tutti e tre i casi non ci sono notizie relative a danni a persone.