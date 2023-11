Incendi di sterpaglie a Biancavilla e Castiglione di Sicilia

Malgrado il calo delle temperature di questi giorni le sterpaglie continuano a bruciare a in città e provincia. Secondo quanto riferito dalla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale, gli interventi sono stati nella zona del borgo di Mitogio a Castiglione di Sicilia e in via Zaire a Bianavilla.

Per quanto riguarda quest'ultimo intervento, già concluso, delle operazioni di spegnimento se ne sono occupati i Vigili del fuoco del Distaccamento di Adrano e non ci sono notizie di danni a persone. Per quanto accaduto a Castiglione di Sicilia delle consuete operazioni se ne stanno occupando i Vigili del fuoco del Distaccamento di Mojo Alcantara, ma anche in questo caso non si segnalano danni a persone.