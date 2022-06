Vigili del fuoco a lavoro, oltre 87 gli interventi per incendi di sterpaglie

Sono 87 finora gli interventi svolti in totale nel territorio provinciale di Catania dai vigili del fuoco. Nello specifico, come precisato dai vigili del fuoco, sono 58 gli interventi per incendio di sterpaglie chiusi. Sette interventi sono in corso di cui uno al villaggio Goretti, uno in via Adone a San Giovanni Galermo, due a Belpasso e Paternó. E ancora, uno ad Adrano, uno a Palagonia e uno in via Capo Passero attenzionato con più mezzi dei vigili del fuoco sul posto