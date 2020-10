Incendia 13 contenitori per i rifiuti a Catania, denunciato 40enne

Un quarantenne catanese ha dato fuoco a 13 contenitori stradali di prossimità, posizionati nelle vie Plebiscito e Garibaldi, per la raccolta differenziata. L'uomo è stato denunciato. Lo segnala la Dusty che si occupa della raccolta rifiuti nel capoluogo etneo.

La ricostruzione di quanto è accaduto viene ricostruito dalla Dusty in una nota: "È l'alba del 7 ottobre e nella via Plebiscito, all'altezza del civico 435, sono stati bruciati 3 contenitori (2 per la frazione indifferenziata, 1 per la plastica). Immediata la chiamata per il pronto intervento. Proseguendo la strada, ricongiungendosi con via Garibaldi, si vedono altre fiamme e odore acre di fumo: in questa trafficata arteria, all'angolo con la via Vecchio Fortino, ci sono 3 contenitori incendiati (1 per l'organico, 1 per l'indifferenziato e 1 per la carta) e un'auto. Il mezzo preso dalle fiamme poiché parcheggiato a pochissima distanza dai contenitori stradali per la raccolta differenziata. Il giro dell'operatore Dusty prosegue più in là, e sempre in via Garibaldi angolo via Recupero, trova altri 4 contenitori dati alle fiamme: 1 per organico, 1 per l'indifferenziato, 1 per la plastica, 1 per la carta, con evidente diossina sprigionata nell'aria. Proseguendo ancora per la stessa via Garibaldi, all'altezza in cui si interseca con via Santa Chiara, l'ultima scoperta della mattinata: altri 3 contenitori (2 per la frazione indifferenziate, 1 per l'organica). Le zone, messe in sicurezza, sono state tempestivamente ripulite da operatori Dusty. I contenitori stradali saranno rimpiazzati nel corso della giornata odierna e sostituiti entro la mattinata di domani 8 ottobre, per evitare che ad opera di ignoti, possano crearsi delle microdiscariche".