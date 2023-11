Perseguita l'ex moglie e per vendetta brucia casa di sua nonna: arrestato uno stalker 30enne

Un 30enne di Giarre, indagato per i reati di atti persecutori e incendio, è stato trasferito in carcere con una misura cautelare eseguita dai carabinieri della stazione di Sant'Alfio su richiesta della Procura di Catania. Avrebbe maltrattato e minacciato l'ex moglie, una 27enne del posto, con minacce ed episodi di violenza . Una prima denuncia era stata sporta quest’estate dalla donna, separata di fatto dal marito dal luglio 2022. In questa circostanza, la donna aveva riferito ai militari dell'Arma di aver subito subito una vera e propria persecuzione da parte sua, con pressanti richieste di incontri. Il 27 luglio scorso l’indagato si sarebbe presentato presso l’abitazione dei genitori della donna, dove quest’ultima si era trasferita, chiedendo con insistenza di parlarle per poi sdraiarsi a terra, rifiutando di allontanarsi. Ma lei, oltre a non voler avere nulla a che fare con lui, avrebbe ribadito che non voleva essere disturbata, intimandogli di andarsene perché altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. Il 30enne si sarebbe quindi recato in una strada vicina, per poi introdursi furtivamente nell’abitazione ormai disabitata della nonna della 27enne, rifugiandosi su un terrazzo interno, salvo poi andare via dopo essere stato scoperto.

Nei giorni seguenti, il 30enne avrebbe messo in atto altre sgradite incursioni, con l’obiettivo di avere ancora accesso a quella abitazione in cui in passato i due avevano convissuto, pretendendo di continuare a stare li perché ancora residente. A metà agosto, l’indagato è poi passato alle vie di fatto, presentandosi all’una di notte presso l’abitazione della ex moglie per dirle che non sapeva dove pernottare e pretendendo che lei lo facesse entrare nell’abitazione di sua nonna. Il 30enne, dopo aver spostato con la forza alcuni mobili posizionati dietro alla porta di ingresso, sarebbe entrato nell'immobile. Aprendo la porta ai carabinieri intervenuti su richiesta della donna, ha riferito loro che sarebbe rimasto in quel posto solo per pochi giorni. Infine, lo scorso 5 settembre avrebbe provocato un incendio, distruggendo quell'immobile per ripicca dopo aver chiesto invano 60 euro alla donna. Ai carabinieri intervenuti su sua richiesta, la giovane vittima ha indicato la direzione presa dall'uomo in fuga, che è stato trovato accovacciato sotto un muretto prossimo alla strada ed ancora in possesso di due accendini. L’indomani la donna ha presentato una nuova querela per atti persecutori e pertanto, sulla base degli indizi a suo carico, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un' ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.