Dà fuoco a diversi cassonetti dei rifiuti e danneggia un'auto, denunciato

E' stato denunciato S.D.M, catanese di 39 anni, per aver appiccato le fiamme a diversi cassonetti ubicati in via Garibaldi e via Plebiscito, provocando anche il danneggiamento di un’autovettura parcheggiata nei pressi. Inoltre aveva incendiato alcuni cartoni che erano stati accatastati al di fuori di un negozio di scarpe in via Etnea in attesa di essere ritirati da personale della nettezza urbana. L’uomo, che era

stato visto da alcuni testimoni mentre appiccava il fuoco, fermato dalla volante ha consegnato spontaneamente un accendino senza dare alcuna spiegazione circa il suo comportamento. Per tale motivo è stato denunciato per il reato di danneggiamento a seguito di incendio.

