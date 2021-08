Incendia la propria auto parcheggiata in strada: denunciato

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un soggetto di anni 32, con precedenti per reati contro il patrimonio, poiché responsabile del reato di incendio. L'uomo ha appiccato il fuoco, per motivi sconosciuti, alla propria autovettura, peraltro parcheggiata sulla pubblica via, provocando fiamme che prima di essere estinte, si erano pericolosamente estese interessando sterpaglia e rifiuti che si trovavano nelle vicinanze. Nelle prime ore di ieri, a notte fonda, la volante del commissariato si è recato immediatamente in via Rocca San Leo, poiché era stata segnalata un’autovettura in fiamme. Giunti sul posto, gli operatori di polizia hanno trovato già i vigili del fuoco che avevano efficacemente provveduto a estinguere l’incendio. Accertato chi fosse il proprietario dell’autovettura, una Fiat Punto, si è proceduto alle ricerche dello stesso che è stato individuato appiedato proprio nelle vicinanze. Quest’ultimo ha riferito di aver appiccato personalmente le fiamme al proprio veicolo per “nervosismo”, sicché rimangono sconosciuti i reali motivi dell’insano e criminoso gesto, che, dato l’elevato rischio poteva avere disastrose conseguenze. L’uomo è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di incendio.