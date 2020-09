Incendiate 2 auto a Scordia, intervento dei vigili del fuoco

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontari di Vizzini è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri per un incendio di 2 autovetture a Scordia in contrada Gallaccio. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e verificato le cause che hanno probabile origine dolosa