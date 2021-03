La polizia salva una donna di 87anni durante un incendio in via Canfora

Nella giornata dello scorso 13 marzo, gli agenti di polizia del commissariato Borgo Ognina sono intervenuti in via Canfora per un incendio divampato all’interno di un’abitazione. Alcune persone presenti segnalavano che all’interno di un appartamento attiguo a quello incendiatosi era rimasta intrappolata una anziana donna. I poliziotti si sono quindi precipitati a cercarla per soccorrerla, attraversando la coltre di fumo e fiamme e riuscendo ad individuare la donna che si trovava in stato confusionale. Sono riusciti a trarla in salvo e ad affidarla al personale sanitario per le cure del caso. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, si è accertato che l’incendio era divampato presso l’abitazione di una vicina probabilmente per il guasto di una piastra elettrica.

L’anziana donna, di 87 anni, portata in salvo, dopo le cure del caso è stata affidata ai propri familiari. Mentre l’inquilina dell’appartamento incendiato, di 86 anni, è stata trasportata presso il pronto soccorso del ospedale policlinico per l’assistenza medica necessaria. Ultimata l’attività di pronto intervento e soccorso pubblico, anche i componenti dell’equipaggio della volante sono stati ricoverati a causa della notevole quantità di fumi inalati, accusando sintomi di intossicazione da monossido di carbonio.