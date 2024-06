Incendio in un'abitazione di San Cristoforo, tratta in salvo una donna

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a San Cristoforo, in via Mulino a vento, per spegnere un incendio divampato all'interno di un'abitazione privata posta ad angolo con via Trovatelli. L'anziana che risiede nell'immobile interessato dal rogo è stata tratta in salvo, grazie anche all'intervento dei carabinieri