Incendio in un condominio di via Sardegna, sul posto i vigili del fuoco: 9 persone evacuate

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio scoppiato in via Sardegna 103, nel quartiere di San Leone. Le fiamme hanno interessato un'abitazione condominiale, ora inagibile. Sul posto sono state inviate anche quattro ambulanze, insieme a due autobotti ed altro personale specializzato.

Un momento dell'intervento

I vigili del fuoco, al loro arrivo, hanno trovato le scale dell'edificio già completamente invase dal fumo ed hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio, alla messa in sicurezza dell'abitazione e all'evacuazione di nove persone dalle loro abitazioni. Tra loro anche due disabili, di cui uno su sedia a rotelle. Ancora in corso di quantificazione i danni. Non si conoscono le cause esatte del rogo, ma si pensa siano accidentali e riconducibili ad un guasto elettrico.