Incendio in un'abitazione di viale Vasta: sul posto i vigili del fuoco

E' in corso lo spegnimento di un rogo sviluppatosi in una palazzina di viale Angelo Vasta 33, a Catania. Poco dopo le ore 15 è stata mandata sul posto la squadra di vigili del fuoco del distaccamento Nord, autoscala e autobotte dalla sede centrale. Il fuoco sta interessando il primo piano dello stabile e una mansarda. Gli operatori non escludono che possano essere presenti all'interno delle persone, ma a causa dell'elevata temperatura dentro l'appartamento e del fumo, non è ancora stata fatta una completa ispezione. I vigili del fuoco stanno operando con l'aiuto di maschere antigas e bombole d'ossigeno. Come confermato dai vicini, non si hanno però notizie sulla sorte di un 70enne che abitava all'interno della casa, entrato per tentare di domare il rogo. La moglie, invece, si trovava fuori casa. Presenti sul posto anche i carabinieri.

