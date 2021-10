Divampa un incendio in casa: morto un 53enne, la moglie rimasta ustionata

Un incendio è divampato, nel corso della notte, in un'abitazione di Adrano. Un uomo di 53 anni ha perso la vita, la moglie - di 47 anni - è rimasta ustionata e adesso si trova all'ospedale Cannizzaro. Ancora non si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo, l'uomo ha cercato una via di fuga ma è rimasto intrappolato in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che hanno prestato i primi soccorsi e adesso stanno appurando le cause dell'incendio.