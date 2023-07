Aeroporto, primi voli dopo l'incendio: si indaga sulle cause del rogo

Dopo l'incendio di domenica sera l’aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania ieri pomeriggio ha riaperto parzialmente. La Sac, società di gestione, in una nota inviata ieri pomeriggio, dopo il vertice in Prefettura, ha comunicato che "verificate le condizioni tecniche per un riavvio delle attività di volo e in accordo con Enac ed Enav, lo scalo è nuovamente operativo con due arrivi l'ora operati dal terminal C". Il ritorno alla normalità, insomma, sarà graduale ma anticipato rispetto alle previsioni.

"Sono costantemente in contatto - ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - con i vertici di Sac, la società di gestione di Catania-Fontanarossa, e ho allertato e messo a disposizione tutte le strutture amministrative regionali che possono essere utili per risolvere al più presto le questioni legate al ripristino della normale funzionalità dello scalo catanese".

Intanto per minimizzare i disagi per i passeggeri in seguito all'incendio Ita Airways sta lavorando per operare nella giornata di oggi sei frequenze aggiuntive con voli dedicati da Milano Linate e Roma Fiumicino sull'aeroporto di Palermo. Ita sta valutando di utilizzare anche aeromobili Airbus A330, auspicando il supporto degli operatori di trasporto locali e regionali, al fine di garantire ai passeggeri una adeguata mobilità tra Catania e lo scalo di Palermo.

Le indagini

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco, per risalire alle cause, hanno annunciato per oggi "ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici". Il comando provinciale dovrà infatti accertare se le cause scatenanti sono state di origine dolosa o meno. Alle indagini partecipa anche la polizia di Stato, presente sul posto anche ieri mattina con la scientifica ed altri reparti.

La procura etnea non ha ancora stabilito con quale ipotesi indagare ma non viene esclusa quella del rogo doloso. "Al momento - ha spiegato il procuratore Carmelo Zuccaro - è troppo presto per fare ipotesi: attendiamo la prima relazione sul caso e poi decideremo. Faremo accertamenti, come d'abitudine, anche su interventi e prevenzione, senza lasciare alcunché al caso".

L’Enac, inoltre, ha istituito una Commissione d’inchiesta per far luce sulle cause del rogo e per garantire in tempi brevi la ripresa a pieno regime dell’operatività dello scalo. "La causa dell'incendio presso l'aeroporto di Catania è in corso di indagine da parte della magistratura - ha dichiarato a margine di una visita a Palermo il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci - e non ci sono segnalazioni di feriti. I sistemi di evacuazione sono stati efficienti. I danni si riparano. Speriamo di poter rientrare nella piena funzionalità tra uno o due giorni al massimo".

I sindacati chiedono chiarezza

“L’incendio avvenuto all’aeroporto di Catania pone tutta una serie di pesanti interrogativi sulla sicurezza dei passeggeri ma anche di chi lavora nella scalo di Fontanarossa. In queste ore serve lucidità e collaborazione tra tutte le parti, ma è necessario comprendere e verificare subito molti aspetti affinché un incidente del genere non si ripeta mai più”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, unitamente al segretario della Filt Cgil, Edoardo Pagliaro.

"Il nostro auspicio è che in tempi rapidi si possa fare luce sull’accaduto, senza fare sconti a nessuno", ha detto, invece, il segretario territoriale della Ugl catanese, Giovanni Musumeci.