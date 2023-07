Incendio in aeroporto, Palermo conferma lo stop alla riprogrammazione: "Non accoglieremo altri voli"

Non migliora la situazione sul fronte dell'emergenza legata all'incendio presso l'aeroporto di Catania e alla nuova rimodulazione dei collegamenti. Non è stata ancora comunicata una data per la riapertura dello scalo etneo e da Palermo continuano ad arrivare segnali di chiusura.

"I 15 voli che domani arriveranno o partiranno da Palermo riprogrammati dallo scalo Catanese sono slot già programmati tre giorni fa e non si potevano annullare. Da domani se non ci sarà nuovo personale handling non raccoglieremo altri voli". Lo dice Natale Chieppa direttore generale Gesap, la società che gestisce l'aeroporto Falcone e Borsellino. "Con le alte temperature di questi giorni i dipendenti della Gh, la società che gestisce i servizi a terra dello scalo sono allo stremo - aggiunge il direttore generale - i sindacati lo hanno ribadito con più note. Non possiamo non comprendere le giuste rivendicazioni dei lavoratori". Non sono stati ancora forniti ulteriori dettagli circa il collegamento che dovrebbe essere approntato nei prossimi giorni con Sigonella.