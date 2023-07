Aeroporto, svolta nelle indagini: il rogo potrebbe essere partito dal cavo di una stampante

Possibile svolta nelle indagini per risalire alle cause che hanno provocato il rogo nel Terminal A dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania lo scorso 16 luglio. L'incendio Potrebbe essere partito dal cavo di una stampante. A questa conclusione, ancora, però, da approfondire sono giunti i vigili del fuoco nella loro prima relazione sull’incendio depositata alla Procura di Catania.

Il sospetto nasce da una estesa macchia scura notata dai vigili del fuoco accanto alla stampante. Se l’intuizione fosse confermata, verrebbe esclusa la matrice dolosa e sarebbe evidente che l’incendio, che ha messo in ginocchio lo scalo, ha avuto origine accidentale. Sul rogo comunque si dovranno pronunciare anche i consulenti nominati dalla Procura che lunedì faranno il primo sopralluogo e cominceranno il loro lavoro. L’indagine è condotta dalla squadra mobile di Catania.

Ritorno alla normalità la settimana prossima

Parallelamente alle indagini continuano i lavori senza sosta per la riapertura del terminal principale dello scalo e ripristinare il tanto atteso ritorno alla normalità. Oggi, come preannunciato ieri dal presidente della Regione, Renato Schifani al termine del sopralluogo e della riunione operativa organizzata e presieduta all'aeroporto Fontanarossa l'operatività dello scalo è passata da otto a dieci voli all'ora (5 partenze e 5 arrivi), mentre da martedì primo agosto - ha assicurato Schifani, quando entrerà in funzione la tensostruttura da 500 metri quadrati allestita dall’aeronautica militare, si potrà arrivare fino a quattordici.