Aeroporto, dal sistema antincendio al malfunzionamento di un condizionatore: continuano le indagini

Oggi la situazione nell'aeroporto di Catania sembra essere più tranquilla. Si sta lavorando ad una riorganizzazione del traffico aereo dopo l'incendio che la notte tra domenica e lunedì ha danneggiato il terminal A. In programma, un sopralluogo dei vigili del fuoco per valutare lo stato di quella piccola porzione del terminal A danneggiata dall'incendio che, come precisa l'amministratore della Sac Nico Torrisi "non ha comunque intaccato le strutture nè delle partenze nè degli arrivi". Inoltre, aggiunge Torrisi: "Abbiamo preso un'azienda super specializzata che sta bonificando i danni, e speriamo di potere riaprire tutto quanto a breve".

Intanto, ieri pomeriggio, lo scalo è stato riaperto con due movimenti all'ora da incrementare gradualmente. La notte scorsa, intorno alle ore 3, è decollato il primo volo dal terminal C, con destinazione Casablanca. Nell'aerostazione si è appena concluso un vertice con Assoclearance - l'ente che stabilisce gli slot e chi vola e da dove - nel quale sono state stabilite le partenze dal terminal riaperto ieri. Continuano le indagini per stabilire origini e cause dell'incendio sul quale la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

Dalle prime indiscrezioni si parla di uno scoppio che ha preceduto l'incendio, probabilmente derivato dal malfunzionamento di un condizionatore d'aria, avvenuto in un punto del Terminal A in cui vi era allocato il gestore di un noleggio auto. Quello che però sarebbe sotto valutazione è il funzionamento dell'impianto antincendio che non sarebbe entrato in azione.