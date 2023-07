Incendio aeroporto, Procura dispone parziale sequestro del Terminal A

Aeroporto di Catania sempre più nel caos dopo l'incendio che è divampato domenica nella tarda serata. Lo stop che, prima, doveva essere di due giorni, è diventato di tre. E, adesso, la notizia del sequestro parziale del Terminal A. I sigilli, quindi, saranno apposti al terminal principale dello scalo etneo. Si allungano i tempi per ritornare alla normalità. Come già aveva fatto intuire la nota diffusa dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il sopralluogo effettuato nella giornata di ieri insieme a personale del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei Vigili del fuoco, ha fatto emergere la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali. Accertamenti che, quindi, stanno continuando di concerto con Procura, Prefettura e Sac. I nodi da sciogliere sono, infatti, la natura dolosa o meno dell'incendio e il funzionamento dell'impianto antincendio.

Il sequestro disposto dalla Procura di Catania nel Terminal A è "stato solo parziale e non impedisce la riapertura dello scalo", precisa il procuratore Carmelo Zuccaro che ha aperto un'inchiesta sul rogo contro ignoti. Il provvedimento adottato è di natura probatoria ed è finalizzato a evitare che ci sia una modifica dei luoghi in vista di ulteriori accertamenti che dovranno ancora essere eseguiti.

"Al momento siamo stati costretti a sospendere le operazioni di pulizia - ha dichiarato l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi - perchè le valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria e del personale tecnico non si sono ancora concluse. Ci eravamo subito attivati per ripartire, ma ad oggi credo sia poco opportuno sbilanciarsi in previsioni avventate".

La situazione è, quindi, sempre più complicata. Anche perchè dopo le 48 ore di emergenza, adesso il caos ha invaso anche gli altri scali che si erano messi a disposizione. Diverse le segnalazioni di una situazione fuori controllo nell'aeroporto di Comiso. "Dodici ore dentro l'aeroporto di Comiso, senza acqua e cibo. Lasciati in balìa di tutto e di tutti. Abbiamo provato a raggiungere Comiso a piedi per prendere qualcosa da mangiare percorrendo una superstrada. E' una situazione sfuggita completamente di mano", scrive una lettrice. E non è migliore la situazione nell'aeroporto di Trapani, con ritardi e disagi. Anche l'aeroporto di Palermo si tira fuori: da venerdì a domenica non accetterà più voli da Catania. A dichiararlo l'accountable manager e direttore generale di Gesap, Natale Chieppa: "L'infrastruttura sta reggendo ma per un aeroporto come Palermo che ha già di suo una crescita del 15% di traffico, il rischio è compromettere la qualità dei servizi, anche perché alcuni operatori aeroportuali stanno riscontrando difficoltà per via dell'enorme traffico e per le procedure scorrette di alcune compagnie che hanno inviato voli a Palermo senza preavviso".