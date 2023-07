Incendio in aeroporto, Mancuso (Piu' Europa): "Fare chiarezza sulla gestione servizio antincendio"

"Siamo profondamente preoccupati e sconvolti dalle recenti notizie riguardanti l'incendio avvenuto all'aeroporto di Catania, dove i sistemi anti-incendio non hanno funzionato adeguatamente mettendo a rischio la sicurezza di passeggeri e dipendenti. In un aeroporto così importante, tra i più trafficati in Italia, è inaccettabile che si sia verificato un tale fallimento della sicurezza". Così in una nota Palmira Mancuso, della Direzione Nazionale di Più Europa.

"Riguardo alla gestione di emergenza e delle procedure di sicurezza è essenziale che si conduca un'inchiesta approfondita e trasparente per individuare chi sia responsabile di questa grave negligenza e assicurare che simili incidenti non si ripetano rispondendo ad alcune domande cruciali. Innanzitutto, cosa ha impedito ai sistemi anti-incendio di scattare durante l'incidente? Chi è responsabile dell'installazione, manutenzione e funzionamento di tali sistemi e perché non sono stati efficaci? Inoltre, dobbiamo capire se è stata seguita una procedura di emergenza adeguata e se sono state adottate misure per prevenire e gestire situazioni di crisi. Siamo sconcertati dalle affermazioni riguardanti l'assenza di un piano di evacuazione e il mancato coinvolgimento del personale competente per affrontare una situazione di emergenza come quella verificatasi all'aeroporto di Catania. Altro aspetto fondamentale riguarda l'impianto antincendio sprinkler. È essenziale stabilire se fosse presente e funzionante e, in caso contrario, capire perché non sia stato installato o adeguatamente mantenuto. La sicurezza dei passeggeri e del personale deve essere una priorità assoluta, e la presenza di tali sistemi di protezione è fondamentale per prevenire la propagazione di incendi e garantire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza. Infine, dobbiamo affrontare la questione dei tempi di risposta e della capacità di intervento delle squadre di emergenza. Se il loro arrivo fosse stato ritardato o impedito, gli esiti dell'incidente avrebbero potuto essere catastrofici. Dobbiamo esaminare attentamente come garantire che i servizi di emergenza siano adeguatamente equipaggiati e pronti a intervenire in situazioni critiche. Come Più Europa, ci faremo portavoci anche al Parlamento per interrogare il ministro Salvini attraverso i nostri deputati Magi e Della Vedova, per accendere i rifettori sui gestori dell'aeroporto di Catania e applicare immediatamente misure correttive per migliorare la sicurezza e prevenire il ripetersi di simili eventi. Continueremo a monitorare attentamente lo sviluppo dell'inchiesta e ad agire per garantire una maggiore sicurezza e responsabilità nella gestione dell'aeroporto di Catania".