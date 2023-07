Incendio in aeroporto, Sud chiama nord e Sicilia Vera presentano interrogazione su gestione dell'emergenza

I gruppi parlamentari Sud chiama nord e Sicilia vera all'Ars hanno presentato una richiesta di audizione al presidente della quarta commissione dell'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Carta, sulla gestione dell'emergenza da parte della Sac dopo l'incendio all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Nella nota indirizzata al presidente Carta, Sud chiama nord e Sicilia vera esprimono "profonda preoccupazione riguardo agli eventi del 16 luglio, quando un incendio presso il terminal A dell'aeroporto ha reso non fruibile al pubblico l'intera parte arrivi', interrompendo così le normali attività dell'aeroporto". Sud chiama nord e Sicilia vera sottolineano "la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della Società aeroporto Catania riguardo al previsto ritorno alla normalità. Ciò ha generato incertezza e disagi ulteriori per i passeggeri, oltre ad avere un impatto negativo - dice una nota - sull'economia turistica regionale nel momento di maggiore afflusso turistico". Secondo i due gruppi, inoltre, "l'amministrazione regionale ha con grandissimo ritardo provveduto, per i servizi di propria competenza, ad intensificare i collegamenti del trasporto pubblico locale dall'aeroporto catanese verso gli altri aeroporti siciliani". Nella richiesta di audizione sono stati invitati, tra gli altri, il presidente della Regione, Renato Schifani, e l'assessore regionale delle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, oltre che i vertici della Sac