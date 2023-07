Incendio aeroporto, Uil chiede tutele per lavoratori

"Tutelare gli oltre duemila lavoratori di Catania Fontanarossa, vigilare sul rispetto dei diritti degli utenti, collaborare all'individuazione di ogni soluzione possibile per ridurre l'impatto dell'incendio all'aeroporto sulle persone e sull'economia del territorio. Queste sono le nostre priorità su cui abbiamo subito avviato un'interlocuzione serrata e propositiva con i vertici degli enti competenti sullo scalo". Lo affermano i segretari generali di Uil e UilTrasporti Catania Enza Meli e Salvo Bonaventura insieme con il delegato UilT per il Trasporto aereo Antonio Oranges.

Gli esponenti sindacali aggiungono: "Non sappiamo se davvero Fontanarossa potrà riaprire mercoledì. E' necessario che ciò avvenga dopo il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi. Chiediamo intanto che si faccia di tutto per accertare le cause dell'accaduto affinché non si ripetano in futuro incidenti del genere e vengano migliorate le misure di prevenzione. Vogliamo peraltro esprimere la nostra gratitudine ai Vigili del fuoco per l'eccezionale servizio reso nella immediatezza del rogo, che ha impedito ben altri esiti dell'evento".

Meli, Bonaventura e Oranges assicurano "massima disponibilità al confronto per salvaguardare i diritti contrattuali di lavoratrici e lavoratori aeroportuali in armonia con le legittime esigenze di tutela delle aziende che operano nell'infrastruttura". "Nella consapevolezza dell'impatto di questo incendio sul sistema occupazionale, economico e sociale - concludono - siamo pronti come sempre a fare la nostra parte perché Catania e non solo Catania possano superare presto e bene anche questa prova".