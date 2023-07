Incendio in Aeroporto, voli sospesi fino alle ore 14 del 19 luglio

Dopo l'incendio scoppiato nell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania nella tarda serata di ieri, i voli sono stati sospesi fino alle ore 14 di mercoledì 19 luglio. E' quanto comunica la Sac con una nota.

La prima chiamata di soccorso è giunta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco alle ore 23,29. Le fiamme si sarebbero propagate dal piano inferiore per poi arrivare al terminal partenze dell’edificio centrale. Tra i passeggeri e il personale dell'Aeroporto si è scatenato il panico per via del molto fumo diffusosi nello scalo. Non si sono comunque registrati feriti.

L'incendio è stato circoscritto e spento alle ore 00.50, ma l'aerostazione è stata invasa dal fumo. "Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunita' aeroportuale per aver agito tempestivamente", si legge sul canale Twitter dell'Aeroporto.

Il sindaco Trantino ha pubblicato un post su Facebook chiedendo la massima diffusione: "A causa dei fumi e delle polveri provocate da un incendio subito domato, l’aeroporto di Catania rimarrà chiuso. Si invitano i passeggeri a contattare le compagnie aeree e a non venire a Fontanarossa per gli intuibili gravi disagi alla circolazione. Chiedo la cortesia di condividere questo messaggio perché raggiunga il maggior numero di persone".