Fuoco in un appartamento, donna salvata dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata in via Virgilio a Randazzo, quando un incendio improvviso ha devastato un appartamento al secondo piano di una palazzina. Il rogo, che si è sviluppato rapidamente, ha ridotto l'intera abitazione in cenere in pochi minuti. Alcuni abitanti del quartiere hanno notato il fumo che si alzava dalla palazzina e hanno immediatamente lanciato l'allarme, chiamando i servizi di emergenza. In pochi istanti, due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono giunte sul luogo per fronteggiare l'incendio.

Fortunatamente, una donna è stata ritrovata all'interno dell'appartamento e, seppur in condizioni di forte intossicazione da fumo, è stata messa in salvo. È stata prontamente affidata alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto, che le hanno fornito l'assistenza medica necessaria. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il gatto della donna, che era rimasto intrappolato in una delle stanze avvolte dalle fiamme. L'animale è stato portato in salvo e consegnato alla donna. Al momento, non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio, ma tra le prime ipotesi c'è un cortocircuito.