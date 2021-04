Incendio in un appartamento: residenti evacuati dal balcone

La sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è stata allertata intorno alle 13 per un incendio verificatosi all'interno di un appartamento al secondo piano di Via III Retta di Ponente a Belpasso. Sono intervenute le squadre dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Paternò e Adrano, un'autoscala, due autobotti di rincalzo ed un "carro aria", inviati a supporto dalla Sede Centrale, insieme al funzionario di servizio. Sembra che l'appartamento oltre che ad abitazione fosse adibito anche ad ufficio. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, alcune persone si trovavano sul ballatoio esterno e chiedevano aiuto. Sono state soccorse ed evacuate con l'autoscala. Dopo lo spegnimento dell'incendio, per smaltire la grande quantità di fumo sviluppata, è stato utilizzato un moto ventilatore. Sono in corso controlli e verifiche delle condizioni dell'appartamento e dell'edificio. Anche le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Non abbiamo ricevuto segnalazione di persone ferite o intossicate dal fumo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Belpasso e personale sanitario del servizio 118.