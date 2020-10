Incendio in un appartamento: soccorsa una famiglia

Alle 3,45 della notte scorsa si e sviluppato un incendio in un appartamento al settimo piano di un condominio ad Acireale via Piemonte, 18. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale e di Riposto, oltre all'autoscala e un'autobotte di rincalzo dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania. Gli occupanti, una famiglia con due bambini, sono stati traportati in ospedale con sintomi di intossicazione da fumo. Sul posto presente anche personale della polizia e sanitari del Servizio 118. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.