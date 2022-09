Incendio devasta appartamento a Tremestieri: sul posto i vigili del fuoco

Un incendio, fortunatamente senza feriti, si è sviluppato la scorsa notte in un appartamento in via Convento del Carmine a Tremestieri Etneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania, un’ambulanza e i carabinieri che stanno indagando sulle origini del rogo che ha completamente distrutto l’abitazione.

IN AGGIORNAMENTO