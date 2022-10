Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco della sede centrale con il supporto di una scala aerea, personale sanitario del servizio 118 e militari dell'Arma dei carabinieri. La squadra é entrata nell'appartamento attraverso una finestra della veranda ed ha trovando un materasso completamente in fiamme e l'uomo in stato di shock, anche se apparentemente in buone condizioni generali. Il sessantenne è stato subito affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto.

La chiamata di soccorso è giunta alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania alle ore 7.40 di oggi da parte dei vicini di casa, impauriti dal fumo e dal cattivo odore. Gli stessi segnalavano la presenza, nell'appartamento al terzo piano di via Raccuglia, 55 a Catania, di in sessantenne che vive da solo.

Incendio in un appartamento di via Raccuglia, materasso in fiamme e anziano in stato di shock