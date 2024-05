Avevano dato fuoco a due auto in sosta: individuati e arrestati

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 44 e 40 anni, responsabili di due incendi dolosi appiccati nel primo pomeriggio del 6 maggio scorso in piazza Mercato, nel centro storico della città.

L'azione dei due uomini è stata immortalata dai sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno permesso agli agenti di ricostruire i fatti e identificare i colpevoli. I due, già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti, hanno agito a volto coperto lanciando un ordigno incendiario rudimentale contro una delle auto parcheggiate in piazza. Le fiamme si sono rapidamente propagate su un secondo veicolo in sosta nelle vicinanze e poi sulla facciata di un edificio, danneggiando un portone e una saracinesca. L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, evitando che le fiamme si estendessero alle altre abitazioni presenti nella piazza.

Le indagini, avviate immediatamente dagli agenti del commissariato di Adrano, hanno sin da subito evidenziato la natura dolosa dell'incendio. Grazie alle testimonianze acquisite e all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno raccolto le prove necessarie contro i due responsabili, che sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per danneggiamento seguito da incendio.

