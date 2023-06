Questa mattina si è verificato a Belpasso l' incendio di un'auto, avvenuto nel quartiere di Borrello e più precisamente in via Regina Elena. Il rogo è stato governato dai vigili del fuoco e non ci sono stati feriti.

Il primo cittadino Carlo Caputo ne da notizia, ringraziando la Protezione Civile che " ha dato immediata assistenza e supporto per il ripristino dei luoghi. Purtroppo insistono piccoli residui di pneumatici sciolti sull'asfalto ma nulla di pericoloso per il transito veicolare".