Il vicino posteggia un'auto d'epoca sotto la sua finestra, 19enne la brucia perchè "infastidito"

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato un 19enne del posto per l’incendio doloso dell'auto di un vicino di casa del giovane, colpevole a suo dire, di aver posteggiato la propria vettura sotto la finestra della sua abitazione. Il rogo, segnalato dai passanti ai carabinieri di Paternò ed avvenuto intorno alle 2 di notte, ha incenerito una Fiat 126, quasi totalmente divorata dalle fiamme. Giunti sul posto, i carabinieri hanno allertato i vigli del fuoco del distaccamento di Adrano, che hanno subito spento l’incendio, riferendo che la combustione del veicolo era da considerarsi dolosa. Sono subito state acquisite le testimonianze di alcune persone presenti al momento dei fatti, scavando anche nelle dinamiche, delinquenziali e non, del territorio. In questo contesto, gli investigatori sono riusciti ad avere notizia del fatto che il giovane vicino del proprietario della 126 potesse essere il presunto piromane e sono quindi partite le sue ricerche.

Nel frattempo, il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce, nel cuore della notte, è stato finalmente individuato. Infatti, intorno alle 3 e 30, lui stesso si è presentato spontaneamente in caserma, ammettendo di aver appena incendiato l’auto del proprio vicino, in quanto "infastidito" dal fatto che avesse parcheggiato accanto alla sua finestra, posta al piano terra. Continuando nel suo racconto, il giovane ha poi spiegato di non aver neanche chiesto di spostare il mezzo al suo dirimpettaio, preferendo prendere riempire una bottiglia di benzina ad un distributore di carburanti vicino casa, per poi scatenare il rogo doloso. Fortunatamente non si sono registrati feriti, anche se l’incendio ha causato l’annerimento della facciata dell’abitazione dello stesso 19enne e la completa distruzione del veicolo, tenuto in ottimo stato dal proprietario che coltiva la passione per le auto d’epoca.