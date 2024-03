Danno fuoco ad un'auto rubata con dentro due bombole di gas aperte: in carcere tre ventenni

Poteva trasformarsi in tragedia l'episodio accaduto la notte dello scorso 3 marzo a Palagonia. Tre giovani del posto, di età compresa tra i 23 e i 25 anni, hanno dato fuoco ad un'auto rubata posizionata a ridosso di un'abitazione privata del centro storico, cospargendola di benzina dopo aver messo all'interno dell'abitacolo due bombole di gas con le valvole di rilascio aperte. Il tutto per una presunta vendetta. Dopo aver ricevuto l’allarme, i carabinieri hanno operato con i vigili del fuoco, allestendo un cordone di sicurezza nel raggio di 150 metri, per poi iniziare l’evacuazione dei residenti, fra cui alcuni fedeli che seguivano in una chiesa una celebrazione liturgica.

Risolutivo a quel punto è stato l’intervento del nucleo artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Catania che, utilizzando delle specifiche attrezzature, hanno definitivamente neutralizzato la minaccia di esplosione, concludendo le operazioni dopo un delicato intervento durato un paio di ore. I carabinieri di Palagonia, grazie alla loro conoscenza del territorio ed osservando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, dopo qualche ora sono riusciti ad identificare e rintracciare i responsabili del folle gesto. I tre indagati si trovano adesso in carcere dopo l'interrogatorio di garanzia. Dovranno difendersi dalle accuse di tentata strage e ricettazione in concorso. Uno di loro è anche imputato per resistenza a pubblico ufficiale.