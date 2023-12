Auto in fiamme al viale Vittorio Veneto, intervento dei vigili del fuoco

Attimi di paura questa mattina in viale Vittorio Veneto, quando all'altezza della stazione di rifornimento Q8, un'auto, una Lancia Musa, ha preso improvvisamente fuoco mentre era in movimento. Le fiamme si sono poi propagate anche ad una seconda vettura parcheggiata di fianco. Fortunatamente non risultano esserci feriti. Tanto fumo e traffico rallentato che, pian piano, sta tornando alla normalità. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato il rogo in poco tempo e messo in sicurezza l'area e una volante della polizia locale per fare luce sulle cause che hanno provocato l'incendio.