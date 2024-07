Vigili del fuoco al lavoro per domare incendi ad Aci Catena e nei pressi della A18

Il forte vento che imperversa da questa mattina ha alimentato le fiamme di due diversi vasti incendi, che hanno interessato i comuni di Acireale ed Aci Catena, lambendo anche l'autostrada A18. Sulla Catania-Messina, i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dello svincolo acese, inviando il personale del distaccamento nord con un'autobotte di rincalzo giunta dalla sede centrale di Catania. In volo anche un elicottero per il controllo della zona. Ad Aci Catena un rogo di sterpaglie si è sviluppato in via Madonna delle Grazie, intorno alle 11 del mattino. Sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento diverse squadre di Acireale, sotto il coordinamento del personale dos.