Ancora incendi sulla Catania-Messina e ad Acireale

Sull’autostrada A18 e sulla strada statale statale 114 si sono registrati questa mattina degli incendi di vegetazione, con ripercussioni sul traffico. Sulla Messina-Catania i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti intorno alle 11 e 30, nel tratto compreso tra Acireale e Giarre, insieme alla polizia stradale. Analogo intervento anche in via Madonna delle Grazie, ad Acireale, dove è andato in fumo un terreno incolto.