Incendio sulla A19, traffico bloccato sulla Palermo-Catania

A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 Palermo-Catania in direzione Catania tra il km 165 e il km 171,400, a Centuripe, in provincia di Enna. Sul posto stanno operando i mezzi dei vigili del fuoco e sono presenti le forze dell'Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.