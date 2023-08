Vasto incendio in un'azienda di materiale edile vicino l'aeroporto Fontanarossa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un vasto incendio é divampato in serata presso l'azienda "National Fond", sullo Stradale Cardinale a Catania, non distante dall'aeroporto Fontanarossa di Catania. Al lavoro tre squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania inviate dalla Sede Centrale, dal Distaccamento Sud e dal Distaccamento di Paternò, oltre a diverse autobotti di supporto. L'incendio sta interessando materiale all'esterno del capannone della ditta che, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, non è coinvolto dalle fiamme. La presenza di sostanze plastiche ha fortemente alimenato una imponente colonna di fumo visibile da tutta la città.