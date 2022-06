Vasto incendio nell'azienda vivaistica Faro di Riposto: si indaga sulle cause del rogo

La notte scorsa, poco prima delle 23, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del comando provinciale di Catania, è intervenuta per un incendio sviluppatosi all'interno della nota azienda vivaistica "Piante Faro" a Praiola di Riposto.

L'incendio ha interessato e danneggiato alcuni carrelli elevatori (tipo transpallet) parcheggiati all' interno dell'azienda. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme, oltre ai rimanenti carrelli elevatori, coinvolgessero anche due mezzi pesanti parcheggiati nelle vicinanze. Non è stata segnalata la presenza di persone ferite e/o intossicate dal fumo. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.