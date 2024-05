Incendio doloso nel bar "Cioccolato cafè" del Lungomare, polizia arresta gli autori

"Incendio doloso, fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di congegni micidiali aggravati e favoreggiamento personale". Sono i reati contestati a tre persone di 39, 40 e 42 anni. I fatti si riferiscono all'incendio di un immobile verificatosi la notte del 2 aprile 2024, ai danni di un noto bar del lungomare di Catania, "Cioccolato cafè". Il locale aveva cessato da mesi la propria attività.

Le indagini svolte dalla squadra mobile-sezione reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione della polizia, hanno permesso di acquisire elementi che dimostrano il coinvolgimento del 42enne proprietario del bar e del complice 40enne nella commissione del reato di incendio le cui fiamme hanno comportato, per ragioni di incolumità, l’evacuazione dell’intero stabile. L’attività di indagine, sin dalle prime fasi, si era infatti concentrata sulle uniche due persone rimaste gravemente ferite a seguito dell’incendio, ovvero gli stessi indagati A.L. e A.R., recatisi, per la gravità delle ustioni e delle lesioni riportate presso due differenti ospedali.

Già a novembre 2023, lo stesso bar era stato interessato da un altro incendio sviluppatosi per ragioni, allora, rimaste non chiarite. L’acquisizione e successiva analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze delle persone presenti al momento dell’esplosione hanno poi completato il quadro indiziario, permettendo di delineare i ruoli ed il contributo attribuibili ai due indagati. Il 42enne, quella notte, avrebbe acquistato un quantitativo di benzina presso un rifornimento nei pressi della propria abitazione e poi si sarebbe incontrato con il 40enne. Successivamente si sarebbe recato presso il luogo teatro dell’evento al fine di innescare l’incendio, appiccato utilizzando delle bottigliette molotov artigianalmente create, così determinando una esplosione di potenza tale da comportare il ferimento dei due autori, compromettendo la stabilità dell’edificio oltre che distruggendo gli arredi e le vetrate.

A seguito della perquisizione fatta sull’autovettura in uso al 42enne, sono stati trovati all'interno gli strumenti ed oggetti impiegati per l’esecuzione dell'incendio: due imbuti, un rotolone di carta per asciugare, fram-menti di guanti in lattice, scontrino del distributore di carburante ed un detergente per tessuti. Quanto al ruolo nella vicenda del 39enne, ausiliario alle dipendenze di una ditta incaricata dei servizi di pulizia dell’ospedale presso il quale veniva ricoverato il 42enne, avrebbe avvisato quest'ultimo, la mattina del 5 aprile, della presenza di microspie all’interno del reparto di degenza. In considerazione degli elementi indiziari raccolti, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto, nei confronti del 42 enne e del 40enne, la misura della custodia cautelare in carcere e la misura coercitiva dell’obbligo di dimora nel comune di residenza per il 39enne.

