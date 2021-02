Belpasso, scoppia un incendio dentro un capannone

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Non si registrano intossicati né gravi danni alla struttura

Un incendio é divampato all'interno di un capannone nella zona di Altarello nel territorio di Belpasso. All'interno del capannone si trovava fieno e masserizie varie e la chiamata di soccorso é arrivata poco prima delle 10 ed è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, un'autobotte di rincalzo, un'autoscala e un automezzo di supporto logistico dalla sede centrale del Comando Provinciale di Catania. Non sono stati riferiti o accertati danni a persone ne danni significativi alla struttura e le cause del rogo sono in corso di accertamento.