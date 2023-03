Incendio in un bosco alle porte di Pedara, in azione anche un Canadair

Fin dalle prime ore di questa mattina, i vigili del fuoco di Catania stanno operando per domare un incendio boschivo in via Monte Po, nel comune di Pedara. In fumo alberi e vegetazione spontanea. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento volontario di Linguaglossa, che sta operando con i colleghi deldistaccamento di Acireale. E' stato richiesto il supporto di un Canadair, che sta compiendo dei lanci d'acqua sulle fiamme. E' presente anche una squadra della forestale regionale.