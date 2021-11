A fuoco bus dell'Amts in piazza Borsellino: nessun ferito

Un mezzo dell'Amts di Catania, il bus della linea 523, è andato a fuoco in piazza Borsellino, intorno all'una di oggi. Le cause del rogo, partito dalla parte posteriore del mezzo, sono da accertare. A bordo del bus vi erano due passeggeri oltre l'autista: tutti tre scesi incolumi dalla vettura, che successivamente è stata prontamente rimorchiata fino alla rimessa per espletare tutti gli accertamenti e comprendere le cause dell’incendio. Il traffico, nella già congestionata rotonda, ha subito rallentamenti.