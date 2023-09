I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti stamani per spegnere l'incendio di un autobus di autolinee private sul quale viaggiavano turisti. L'incendio si è sviluppato mentre il bus transitava in via Battello a Catania, all'altezza del civico 34.

Autobus in fiamme in via Battello, paura per quindici turisti