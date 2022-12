Incendio in via Santa Sofia, prende fuoco la cabina elettrica di un impianto fotovoltaico del Cus

La cabina elettrica di un impianto fotovoltaico posto all'interno del Cus ha preso fuoco questo pomeriggio, intorno alle 14 e 20, in via Santa Sofia, generando un'alta colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento nord. Presenti anche un'autobotte e un'autoscala. Gli operatori sono ancora sul posto per verificare le cause del rogo e procedere ad una bonifica dei luoghi.