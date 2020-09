In fumo le cabine di un lido nella spiaggia di Vaccarizzo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa mattina la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Sud del comando provinciale di Catania è intervenuta per l'incendio della fila centrale delle cabine in legno all'interno del lido "Las Vegas", in via Pagaro, zona Vaccarizzo a Catania. Diverse chiamate sono arrivate alla sala operativa de di Catania, attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112 per segnalare il rogo. Sul posto sono state inviate anche delle autobotti di rincalzo dalla sede centrale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le cause saranno accertate a conclusione dell'attività operativa.