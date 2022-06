Notte di fuoco a San Giuseppe La Rena: incendio distrugge campo rom | Video

Due grossi incendi sono divampati questa notte nel campo rom di San Giuseppe La Rena e in via Rosina Anselmi, sul posto vigili del fuoco e personale del 118

È stata una notte di fuoco quella appena trascorsa nel rione a sud di Catania. Due grossi incendi sono divampati nel campo rom in via San Giuseppe La Rena e in via Rosina Anselmi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati fino all'alba per domare il rogo, e personale del 118. Sconosciute ancora le cause che hanno scatenato l'inferno.

